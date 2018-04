Citroën GT striptease

Door: BV

C

itroën heeft in Parijs naast de Hypnos nog een studiemodel voor een heuse Gran Turismo staan. Eerder gaf Sony daar een afbeelding van vrij. De snelle bolide zal immers figureren in Gran Turismo Prologue, de zoveelste editie van het populaire computergame, ditmaal ontwikkeld voor Sony's Playstation III. De tweede afbeelding komt van Citroën, nog steeds onder doek maar er wordt al wat aan getrokken. Aflevering drie van de striptease is wellicht voor binnenkort.