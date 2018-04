Fiat 500 by Diesel

Door: BV

Fiat gaat met de nieuwe 500 snel aan de speciale reeksen. Eerder werd voor het Ferrari dealernet al een speciale 500 bedacht (om in te zetten als vervangwagen voor Tifosi, in een gepaste kleur), en nu heeft jeans-gigant Diesel zich eens over het kleintje gebogen.

De editie is gebaseerd op de Sport-uitvoering en getooid met het logo van het jeansmerk op de specifieke 16-duims velgen en de versnellingspook. Op de deurdorpels vinden we de leuze ‘designed for succesfull living' en uiteraard heeft het koetswerk een speciale tint. Maar het blijft er niet bij. Ook de interieurbekleding is herzien en het instrumentarium aangepast om beter bij het jeans-imago te passen. En zelfs de stootlijsten werden voor de gelegenheid herzien. Het modelletje wordt vanzelfsprekend leverbaar met de 75pk sterke 1.3 JTD-dieselcentrale onder de kap. Maar je kan ook dieselen met een benzine. Fiat biedt net zo goed de 1.2 met 69pk en de 1.4 met 100pk aan. De vanaf-prijs is € 15.000.