Fiat gaat ecologisch met PUR-O2

Door: BV

De Fransen, Duitsers, Japanners en Koreanen hadden zich al op het milieuthema gestort, maar de Italianen bleven vooralsnog aan de zijlijn staan. Op het Autosalon van Parijs springt Fiat nu ook op de trein. Het merk heeft dankzij z'n grote aanbod compacte wagens natuurlijk al een gamma waarvan de gemiddelde CO2-uitstoot onder het gemiddelde ligt.

Het PUR-O2-gamma van Fiat gaat met drie versies van start. De Fiat 500, Bravo en Croma krijgen een versie die is aangepast om het verbruik te reduceren. Ze zijn voorzien van een stop/start systeem dat bij stilstand de motor meteen uitschakelt en het aggregaat waar opstart zodra de bestuurder aanstalten maakt om weer te vertrekken. Daarnaast omvatten de aanpassingen een eco-pakket, waarvan we de inhoud intussen al helemaal uit het hoofd kennen. Het verbruik wordt gedrukt door motoroliën met een beperkte weerstand te gebruiken, banden met een lagere rolweerstand te monteren, enkele aërodynamische aanpassingen te doen en de versnellingsbakverhoudingen in de hoogste versnellingen gevoelig langer te maken.