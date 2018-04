Fiat denkt weer aan Dino

Door: BV

I

n de jaren zeventig stond Fiat's Dino voor betaalbare sportiviteit. Daarom mag het model van weleer ook vooral niet verward worden met de instap-Ferrari. Fiat plant de komende jaren een groot productoffensief en daarin is weerom sprake van een Dino. Die zou tegen 2011 bij de dealer staan. Het merk wil sportief uit de hoek komen, zonder dat daar een astronomisch prijskaartje tegenover staat. Dat sluit het ontwikkelen van een specifiek platform voor de sportauto uit. Maar achterwielaandrijvers staan bij Fiat niet op het programma. Nu is uitgelekt dat het model, dat misschien ook als Abarth Dino door het leven zou gaan, wel eens op een geleende bodem zou kunnen staan. Officiële bevestiging ontbreekt nog, maar Fiat en Lotus zouden daarover een overeenkomst getekend hebben. Fiat of Abarth kunnen daardoor hun eigen koetswerk ontwikkelen op het gelijmde aluminium onderstel met achterwielaandrijving en middenmotor van de Elise / Exige. Het zou niet de eerste maal zijn dat zoiets gebeurt. Opel deed het Fiat al voor met de Speedster. Die was ook niets meer dan een verklede Elise.