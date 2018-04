Robust is pickup van Volkswagen

Door: BV

Dat VW aan een pickup werkte, was geen geheim meer. Zwaar gecamoufleerde testexemplaren lieten zich immers al in de verschillende uithoeken van de wereld spotten. Het uitzicht of details waren (omdat VW zich tot geen enkele communicatie liet verleiden) wel een goed bewaard geheim. Tot nu. VW stelt het werkpaard immers voor. Officieel gaat het om een studiemodel, maar wie de uiterlijke opsmuk van dit als reddingvoertuig opgetuigd exemplaar wegdenkt, heeft de definitieve creatie op het netvlies. Op het verschil zal een haar te klijven zijn. VW bracht eerder al een pickup op de markt, maar dat was niets meer dan een Toyota met een aangepast merklogo, en dat is alweer meer dan een decennium geleden. Ditmaal opteerde VW voor een geheel eigen ontwerp. En om weinig misverstanden over z'n ambities te laten bestaan, doopten de heren in Wolfsburg dit eerste exemplaar alvast Robust. De productieversie, waarvan onduidelijk is of die dezelfde naam krijgt, zal in de Argentijnse Pacheco-fabriek van de constructeur van de band lopen. De Robust zal eerst aan Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië geleverd worden, al staat ook Europa (later) op de lijst.

VW presenteert de Robust in een uitvoering met dubbele cabine. Die meet 5,18m in de lengte en is 1,90m breed. De laadbak achter het passagierscompartiment is 1,55m lang en voldoende breed om ruimte te bieden voor een Europallet. De neus is getooid met het nieuwe familie-gezicht van de constructeur, in lijn met dat van de nieuwe Golf en Scirocco. Onder de kap komen verschillende common-rail turbodiesels van het merk. Die zullen aan een handbediende zesbak gekoppeld worden. Het onderstel is traditioneel; vooraan vinden we een onafhankelijke ophanging met spiraalveren en achteraan is een starre as met bladveren in het lastenboek opgenomen. Een structuur die in het verleden al bewezen heeft aan heel wat misbruik te kunnen weerstaan. Om in de moeilijkste situaties vooruit te komen, heeft de Robust vanzelfsprekend vierwielaandrijving. Compleet met blokkeerbare differentiëlen...

De Robust mag dan al bedoeld zijn als werkpaard, VW is het comfort van de inzittenden niet uit het oog verloren. Het merk belooft onder meer elektrische ruiten en klimaatregeling. In het interieur zorgen zilverkleurige stijlaccenten voor een gepaste uitstraling. Dit nieuwtje staat niet op het Autosalon van Parijs, maar op het bedrijfsvoertuigensalon in Frankurt.