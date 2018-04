Exclusief: dit is de Chevrolet Orlando!

Door: BV

Op het Autosalon van Parijs stelt Chevrolet met de Orlando een prototype voor een zevenzits cross-over voor, maar het merk heeft tot heden slechts twee schetsen van dat model vrijgegeven. In de aanloop naar het autofeest in de lichtstad maakten we exclusief kennis met de Orlando, die zich nu helemaal blootgeeft. De beelden vind je niet alleen in de bijhorende fotoreportage, maar een selectie kan je (voor persoonlijk gebruik) ook downloaden als bureaublad-achtergrond.

Chevrolet ontwikkelt de Orlando op dit ogenblik door tot een productiemodel. Dat gebeurt op de bodemplaat die ook voor de toekomstige Opel Zafira gebruikt zal worden. GM heeft bij die dochter ook inspiratie voor de interieurinrichting gehaald. In tegenstelling tot de Tacuma (die geen opvolger meer krijgt) zal dit model plaats bieden aan zeven inzittenden. Uiteraard valt de achterbank in de koffervloer op te bergen. De vormgeving houdt het midden tussen die van een SUV, een break en een monovolume, en krijgt tal van stoere accenten. Onder de kap van het prototype zit een diesel. Het is de reeds gekende tweeliter common-rail turbodiesel die onder meer in de Nubira, Epica en Captiva dienstdoet - goed voor 150pk.