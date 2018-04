Ontploffingsgevaar: Fiat 500 door Abarth

Door: BV

Abarth heeft zich zoals verwacht over de Fiat 500 gebogen en dat leverde twee nieuwe explosieve varianten op. Die worden door het merk voorgesteld op het Autosalon van Parijs. De eerste is de Abarth 500 EsseEsse (omdat ‘SS' nog te gevoelig ligt). Die wordt aangedreven door een tot 160pk en 230Nm opgeklopte 1.4l turbomotor. Het bommetje knalt ermee naar een top van 211km/u en heeft slechts 7,4 tellen nodig om de naald van de snelheidswijzer voorbij 100km/u te stuwen. Uiteraard krijgt de EsseEsse een specifieke koetswerkkit, 17-duims lichtmetalen velgen (om plaats te maken voor grotere geperforeerde remschijven) en kan je daarnaast nog uit tal van accessoires -zoals opvallende stickersets- kiezen voor een aankleding naar smaak.

De Abarth 500 Asseto Corse is nog een maat sterker, maar die is dan ook speciaal voor Circuitgebruik ontwikkeld. Fiat zal meth het modelletje gaan racen in de Abarth Challenge Tropy, een merkencup die omwille van een beperkt budget vrij toegankelijk moet zijn. Het model ging op dieet en komt zo'n 120kg lichter uit dan een productiemodel. Onder de kap zit nog steeds een geblazen viercilinder, maar ditmaal is die goed voor 200pk. Het schowmodel is uitgevoerd in grijs, voorzien van de nodige striping en heeft een dak met rode strepen en witte vlakken, zoals de Abarth 850TC uit de sixties. Een imposante voorvleugel, specifieke grille, verlaagde ophanging, uitgebeend interieur met rolkooi en racekuipjes maken de extreme uitstraling compleet.