Wereldpremière: Chevy Cruze bloot

Door: BV

Chevrolet stelt op het Autosalon van Parijs de nieuwe Cruze voor. Dat model moet in onze contreien de Nubira, die nog uit het Daewoo-tijdperk stamt, naar de vergeethoek verwijzen. Het merk gaf van het model eerder drie exterieurbeelden vrij. Auto55 toont u voor het eerst details en interieurbeelden. Enkele van deze exclusieve foto's kan u (voor persoonlijk gebruik) als wallpaper downloaden.

De Cruze krijgt een hoog opgetrokken gordellijn en een bolle daklijn. Hoewel een conventionele vierdeurs is, speelt hij met kenmerken die bij de coupé ontleent zijn en oogt hij daardoor moderner. We hebben een eerste blik op het interieur kunnen leggen. Dat is bekleed met een zilverkleurige stof die niet alleen op de contactoppervlakken van de zetels terug te vinden is, maar een band in de boordplank bekleedt. Het oogt futuristisch, al zal Chevrolet ongetwijfeld ook minder in het oog springende combinaties aanbieden. De middenconsole biedt plaats aan een geïntegreerd navigatiesysteem en het instrumentarium bestaat uit drie ronde clusters, die telkens in een diepe koker huizen. Die is afgewerkt met een trendy metaalkleurig accent, en daarmee wordt ook elders in het interieur gretig gestrooid.

Chevrolet wil de Cruze nagenoeg overal ter wereld aan de man brengen. Het onderstel komt uit de rekken van GM, waar het ontwikkeld is voor de volgende generatie van de Opel Astra. Het heeft een geheel onafhankelijke voortrein en een vervormbare dwarstraverse voro de achteras. Onder de kap komen in eerste instantie twee benzinemotoren; een 1.6l met 112pk en een 1.8l die goed is voor 140pk. Dieselen kan een tweeliter dieseleenheid. Die levert Chevrolet momenteel al in de Nubira, Epica en Captiva. Ze bestaat in een vermogensversie met 120pk, maar de spits wordt afgebeten door de variant die 150pk en 320Nm levert.