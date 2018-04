Door: BV

itroën doet er wel heel lang over om het doek van z'n GT te trekken. Ditmaal zijn er twee nieuwe foto's. Behalve een klein beetje front, is inmiddels ook een blik op de achterkant te werpen. De GT is een spectaculair studiemodel van Citroën. Het model wordt volgende week op het Autosalon van Parijs voorgesteld, en zal onder meer in Gran Turismo Prologue, het computergame voor Sony Playstation III, te zien zijn.