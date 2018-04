Jeep past Patriot en Compass aan

Door: BV

Op het Autosalon van Parijs staan een aangepaste Jeep Compass en Patriot te pronken. De twee modellen krijgen telelijk een vroege opfrisbeurt. Die laat het uiterlijk grotendeels ongemoeid en viseert vooral het interieur. Het instrumentarium is vervangen door een moderner ogend exemplaar en de kritiek op de goedkoop uitziende middenconsole werd ook ter harte genomen. Die kreeg een nieuw design en is met meer kwalitatieve kunststoffen samengesteld. Om dezelfde reden zijn ook de deurpanelen vervangen. Volgens de constructeur hebben de aanpassingen een aangenaam neveneffect; de isoleren beter waardoor het interieur stiller wordt. Dat is vooral voor klanten die voor de tweeliter diesel met pompverstuivers opteren een goede zaak.

Om één en ander beter in de verf te zetten, presenteert Jeep van beide modellen een studiemodel met een specifieke aankleding. De Jeep Compass Overland heeft een specifieke aankleding en een fiks opgewaardeerde geluidsinstallatie. De avontuurlijker ogende Patriot wordt dan weer als Black Country voorgereden en heeft accessoires die de avontuurlijke inborst van z'n eigenaar op een gepaste manier etaleren.