Facelift Skoda Octavia

koda heeft het Autosalon van Parijs gekozen voor de première van de gefacelifte Octavia. Het bedrijf zegt dat het de meest verkochte berline van het merk op één lijn wil zetten met de recent gelanceerde Superb en de eigenzinnige Roomster. Toch zijn de herwerkte koplampen niet in de stijl van z'n twee familieleden. Wel worden ze wat verder in de flank doorgetrokken. De uiterlijke wijzigingen omvatten de gebruikelijke zaken; nieuwe bumperschilden voor- en achter, een aangepaste grille, enkele nieuwe kleurtjes, andere lichtmetalen velgen en gewijzigde achterlichten. Of er ook onderhuids iets verandert, is nog niet geweten. Het interieur heeft evenwel recht op een opgewaardeerde infotainment-installatie, een nieuw stuurwiel, een moderner bedieningselement voor de airco (identiek aan dat in de Passat CC, Golf VI en Skoda's eigen Superb) en een hertekend instrumentarium met een overwegend witte achtergrondverlichting.