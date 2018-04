Renault ZE Concept Car

Door: REDACTIE

Zoals vele andere merken toont ook Renault zijn visie op de elektrische auto als alternatief voor onze mobiliteit voor morgen. De ZE Concept is gebaseerd op de recent voorgestelde Kangoo be bop. ‘ZE' staat voor ‘Zero Emission', dus volledig vrij van enige schadelijke uitstoot. Renault gaat met de ZE Concept Car verder dan enkel het voorstellen van een elektrische aandrijving. Het ganse concept is gericht op maximale energieprestatie zonder afbreuk te doen aan het comfort van de reizigers. Zo ontdekken we in de koffer een elektrische step, die door de auto wordt opgeladen en de mobiliteit tot op de eindbestemming - vb. winkelwandelstraat - kan verzekeren.

Gezien de energiebehoefte van randapparatuur als verlichting, verwarming, airconditioning, enz. de autonomie van een elektrische wagen drastisch beperken, zorgt de Z.E. Concept voor een automatische optimalisatie van het energiebeheer. De ontwerpers verwerkten de informatiefuncties op een ludieke en interactieve wijze. Voor de aandrijving zorgt een 70 kW krachtige elektromotor, die een koppel van 226 Nm vrijgeeft. Fe elektrische energie zit opgeslagen in lithiumionbatterijen. Een lichtbalkje op de buitenzijde van de deur geeft de resterende autonomie aan alvorens in te stappen.

Met een lengte van 3,95 meter en een hoogte van 1,85 meter is Z.E. Concept vooral gericht op het gebruik in een stedelijke omgeving. Het koetswerk is opgebouwd als een ‘thermosfles' voor maximale thermische isolatie en afgewerkt met athermische lak. De koets bestaat uit een dubbele isolerende wand waartussen lucht wordt geperst als isolator. De ramen zijn groen getint en maken deel uit van de optimale thermische isolatie. Aldus kan men de tussenkomst van de airconditioning tot een minimum beperken. Zonnepanelen in het dakvlak leveren energie voor de klimaatregeling in het interieur, zodat ook bij stilstaand voertuig een aangename temperatuur behouden blijft.

Omdat buitenspiegels de aërodynamica van de auto zeer nadelig beïnvloeden, opteert Renault voor geprofileerde camera's die gevoed worden uit de zonnepanelen op het dak. De volle aluminium velgen vinden hun argumentatie eveneens in het streven naar een optimale aërodynamica. Voor de koplampen grijpt Renault naar energiezuinige en uiterst duurzame LED-lichttechniek. Om de lithiumionbatterijen die voor de tractie noodzakelijk zijn te sparen, koppelt Renault een GSM aan de wagen om de functies van boordcomputer en navigatie over te nemen.