Door: REDACTIE

Het Roemeense Dacia dat onder de vleugels van Renault in snel tempo opbloeit, ontsnapt niet aan de groene hype en lanceert het ‘Dacia eco²'-label. Tijdens de Challenge Bibendum Michelin in Shanghai (2007) bewees Dacia zijn competentie op het vlak van een lage uitstoot. De deelnemende Logan eco² Concept liet amper 71 gram CO2/km opmeten over de gemengde cyclus. Het Dacia eco²-label omvat dezelfde criteria als bij het Renault eco²-label: maximaal 140 g/km CO2-uitstoot, geproduceerd in een ISO 14001 gecertificeerde fabriek, voor 95% herbruikbaar aan het einde van de levensduur en elke wagen moet minstens 5% gerecycleerde kunststof bevatten. Dat laatste is al het geval voor de Dacia Sandero, waarin 5 kg gerecycleerde kunststoffen verwerkt zitten.

De Logan blijft het fundament van het merk en onderging midden dit jaar een vernieuwing. Nu is de breakversie - de Dacia Logan MCV (Multi Convivial Vehicle) - aan de beurt. Hij geniet 3 jaar of 100 000 km garantie. De nieuwe Dacia Logan MCV loopt van de band in de Dacia-fabriek met ISO 14001-certificaat in het Roemeense Pitesti, is voor 95% herbruikbaar en bevat tot 5% gerecycleerde kunststoffen. Uitgerust met de dCi 70 en dCi 85 pk diesels, blijft de uitstoot beperkt tot 140 en 137 g CO2 / km, goed voor het Dacia eco²-label.

Herkenbaar is de nieuwe Dacia Logan MCV aan zijn grotere koplampen, een groter radiatorrooster met het nieuwe logo en een chroombies aan de bovenzijde (behalve de basisversie). Bij ‘Lauréate'-uitvoering verschijnt een nieuw, moderner en functioneler dashboard, evenals een nieuwe console. Ook het design van de deurpanelen werd vernieuwd. De bestuurder geniet een ergonomischer werkplek en een in de hoogte verstelbare stuurkolom. Om het zicht achteruit te verbeteren, zijn er inschuifbare hoofdsteunen achteraan op de centrale plaats van de tweede zetelrij (1/3-2/3) en op beide plaatsen van de derde zetelrij (1/2-1/2).

Optioneel is de nieuwe Dacia Logan MCV verkrijgbaar met het Bosch 8.1 ABS-systeem van de nieuwste generatie. Dit systeem omvat een elektronische remkrachtverdeler (EBV) en een remhulpsysteem (AFU). De Logan MCV kan tot vier airbags hebben, waarvan twee frontale voor bestuurder en passagier en twee zijdelingse airbags. Het motorenaanbod blijft ongewijzigd.