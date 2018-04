Pininfarina's elektrische 5-deurs klaar

Door: BV

Het Italiaanse stijlhuis Pininfarina heeft het net als z'n sectorgenoten moeilijk. Dat is niet meteen te wijten aan een gebrek aan designopdrachten. De oorzaak is het wegvallen van assemblagecontracten. Daardoor staan de (dure) productiefaciliteiten van de groep zo goed als leeg. Iets waar ook Bertone, Giugiaro en Matra over klagen. Pininfarina neemt zelf het heft in handen en zal een deel van den capaciteit invullen met een nieuw product. Dat is de B0 (be zero). Een compacte vijfdeurs die geheel elektrisch wordt aangedreven. Onder de vloer zitten immers lithium-ion-batterijen die in samenwerking met specialist Bolloré ontwikkeld werden. De vijfzitter moet eind volgend jaar van de productieband rollen. Eerst met mondjesmaat, later in grotere aantallen. De productie van de batterijen kan immers nog niet volgen.

De B0 stoot vanzelfsprekend helemaal niets uit. Het modelletje moet via netstroom opgeladen worden. De zonnecellen op het dak dienen om de actieradius te verlengen en de boordelektronica te voeden, maar ze leveren onvoldoende stroom om tijdens het opladen een rol van betekenis te spelen. Een volledige batterijlading neemt hooguit enkele uren in beslag. Dan is de B0 in staat om maximaal 250km af te leggen en een top van 130km/u te halen. De versnellingsbak is geautomatiseerd. Er zit een klein addertje onder het gras; de B0 werkt alleen in temperaturen hoger dan -20 en lager dan +60 graden. Bij Pininfarina vinden ze dat geen bezwaar. Enerzijds omdat de productie toch onvoldoende zal zijn om in het begin alle regio's van een B0 te voorzien en anderzijds omdat die beperking na verloop van tijd zal wegvallen door verbeteringen aan de technologie. Hoe Pininfarina de B0 aan de man wil brengen en wat het milieuvriendelijke stadswagentje kosten moet, is nog niet bekend.