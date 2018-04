Ook Ecoflex van Opel Insignia

Door: BV

Een fonkelnieuw model als de Opel Insignia kan in deze CO2-drukke tijden niet bestaan zonder milieurvriendelijke versie. Bij Opel heet die EcoFlex, en de variant is op dit eigenste ogenblik in Parijs te bewonderen. Hij wordt in de loop van volgend jaar leverbaar.

In tegenstelling tot pakweg de Passat Bluemotion heeft Opel geen grote maatregelen genomen om de Insignia zuiniger te maken. Het merk gebruikt zelfs niet z'n instapdiesel voor de aandrijving. Integendeel, onder de kap zit de 160pk sterke 2.0 CDTi, gekoppeld aan een manuele zesbak met normale verhoudingen. Dat zorgt er in elk geval voor dat de Insignia EcoFlex op een normale manier presteert. Z'n sprinttijd bedraagt dan ook 9,5 tellen en hij laat een top van 218km/u optekenen. Een meer dichtgewerkte wagenbodem, 10mm verlaagde ophanging, gesloten radiatorgrille en Michelin-banden met een lagere rolweerstand mochten er wel vanaf. Daardoor zakt de CO2-uitstoot tot 140gr/km. Ruim onvoldoende (voor particulieren) om beroep te kunnen doen op een overheidstussenkomst (maximaal 115gr/km), maar het bevordert wel de fiscale aftrekbaarheid voor bedrijven. De Insignia EcoFlex wordt leverbaar als berline en break.