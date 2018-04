Land Rover Freelander met start/stop-technologie

Door: BV

Land Rover heeft de moeilijke taak z'n van nature minder zuinige modellen (terreinwagens zijn nu eenmaal wat groter, zwaarder en minder aërodynamisch) brandstof- en CO2-vriendelijker te maken. Het bedrijf werkt aan verschillende technologiën, waaronder hybrides, maar het Start/Stop-systeem is het eerste dat effectief in productie gaat. Het volgend jaar geïntroduceerd op de TD4 dieselversie met manuele versnellingsbak van de Freelander, die daardoor meteen de toevoeging "_e" verdient.

Door bij stilstand telkens de motor stil te leggen en weer op te starten zodra de bestuurder aanstalten maakt om te vertrekken, daalt het verbruik over de gemengde Europese cyclus met zo'n 15%. De TD4_e laat daardoor een verbruiksgemiddelde van 6,8l/100km op tekenen en is meteen de zuinigste auto die het merk ooit gebouwd heeft. In stadsverkeer kan de besparing makkelijk oplopen tot 20%. Om ervoor te zorgen dat iedereen het maximum uit elke druppel brandstof kan halen, introduceert het bedrijf ook nog twee extra hulpmiddelen. Een verbruiksmeter en een schakelindicator die je duidelijk maakt wanneer je best een versnelling hoger inschakelt.