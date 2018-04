Porsche wil absolute meerderheid VW

Door: BV

Porsche bouwt niet meer dan 100.000 auto's op jaarbasis en is daarmee één van de kleinste autoconstructeurs. Maar het bedrijf is bijzonder rendabel en heeft inmiddels een berg cash, waar het schijnbaar geen blijf mee weet. De onderneming uit Stuttgart is sinds 2007 bezig met structurele bedrijfsaanpassingen die het in staat moeten stellen om VW, de reus uit Wolfsburg, over te nemen. Sinds de lente van dit jaar heeft Porsche met 35,5% van de aandelen het effectief voor het zeggen bij VW. Het bedrijf aast evenwel op een totale overname, waarvoor het minimaal 50% van de aandelen in handen dient te hebben. En volgens -uiteraard onbevestigde- geruchten wil het die stap nog dit jaar zetten. De aandelenkoers van VW wordt door Porsche's voornemen naar ongekende hoogten gestuwd. De stijging bedraagt inmiddels meer dan 80%, waardoor de waarde van VW inmiddels die van Toyota -dat jaarlijks een pak meer auto's bouwt- overstijgt. Het gaat uiteraard om een artificieel hoge koers, maar dat schijnt Porsche niet te deren.