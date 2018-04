Aston Martin One-77 (over)uitverkocht

Door: BV

Aston Martin heeft regelmatig geplaagd met de komst van een nieuwe supersportwagen. En op het Autosalon van Parijs stond er zelfs een nog niet geheel afgewerkt prototype van. Kwestie van te polsen of er een markt is voor een opper-Aston met een voorspeld prijskaartje van liefst 1 miljoen Pond. En wat blijkt; er zijn reeds 100 klanten gevonden, terwijl Aston Martin had gezegd niet meer dan 77 stuks te zullen bouwen. Het is weinig waarschijnlijk dat het bedrijf neen zal zeggen tegen de miljoenen van de extra klanten. We rekenen dus meteen op de komst van een -nog exclusievere en duurdere- variant. Een Targa, Cabrio (wat beter binnen de filosofie van het merk past) of een nog krachtiger editie.

De One-77 krijgt een koolstofvezel structuur die met aluminium panelen aangekleed wordt. Z'n totaalgewicht zal daardoor niet meer dan anderhalve ton bedragen. Onder de kap komt een 7,3l V12, atmosferisch, en goed voor 710pk en 750Nm trekkracht. Al dat geweld wordt door een elektrohydraulisch bediende zesbak naar de achtertrein versluisd.