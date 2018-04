Renault Laguna Coupé geprijsd

Door: BV

Renault rondt het Laguna-gamma naar boven af met de Coupé. Dat model debuteerde begin deze maand op het Autosalon van Parijs, maar de voornaamste details had het merk eerder al vrijgegeven. De 4,64m lange en 1,81m brede tweedeurs debuteert op 28 november in het Belgische dealernet. Onder de kap passen niet minder dan zes motoren. De instapper wordt een tweeliter turbo benzinecentrale met 170pk, een krachtiger variant met 204pk en een 3,5l V6 die niet meer dan 234pk levert. Dieselen kan vanaf 150pk met een 2.0 dCi, waar ook een 180pk krachtige variant van in de catalogus staat. De topper in het dieselgamma wordt een drieliter V6 met 224pk.

De motoren drijven steeds de voorwielen aan. De Coupé pakt tegen een meerprijs wel uit met vierwielbesturing. Die heeft 4Control en zorgt ervoor dat de wielen van de achtertrein tot 3,5° tegendraaien (lage snelheid) of meesturen (hoge snelheid).

Renault levert de tweedeurs afhankelijk van de motor in maximaal drie uitrustingsniveaus. In opgaande lijn is dat Comfort, Dynamique en GT. De 2.0 dCi 150 is er vanaf € 30.950, de goedkoopste benzine maakt u € 31.200 armer en het model kost je nooit meer dan € 41.950.