Citroën sleutelt aan C5

Door: BV

Citroën heeft de C5 al wat onder handen genomen. Het gaat om twee kleine aanpassingen. De eerste is de introductie van een vernieuwde dieselmotor. Die vervangt de 140pk (in ons land 136pk) sterke 2.0 HDi. De waarden en presaties zijn de facto identiek aan die van het blok dat tot heden geleverd werd, maar de centrale voldoet voortaan aan de Euro V-norm (die op 1 januari van kracht wordt voor nieuwe modellen).

De ingenieurs bij Citroën hebben zich ook nog eens over de tractie- en stabiliteitscontrole gebogen en een nieuwe functie verzonnen. Die heet Snow Motion en is -u raadt het- bedoeld om op een besneeuwde ondergrond beter uit de voeten te kunnen. Dankzij de analyse van verschillende parameters (helling, sneeuwtype, ijs, ...), staat de calculator een hogere patinage van de aandrijfwielen toe, waarbij de wielen links en rechts verschillend en afwisselend worden aangestuurd. Het resultaat zijn betere rijeigenschappen bij het optrekken en versnellen, met een groter doorstartvermogen in moeilijke omstandigheden. Citroën claimt dat de prestaties van het Snow Motion-systeem op besneeuwde ondergrond die van wagens met vierwielaandrijving benaderen.