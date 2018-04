Fiat Bugster Concept

Door: BV

Zuid-Amerika is een grote afzetmarkt voor Fiat. De Italianen doen er dan ook alles aan om er in de gratie van het publiek te komen. Zo zal op het Autosalon van Sao Paulo in Brazilië een nieuwe concept car debuteren. Die heet Bugster, en hint vanzelfsprekend naar de bekende beach-buggy's uit de jaren zeventig (die maakten gretig gebruik van VW Kever-componenten, maar dat terzijde).

Het showmodel wordt aangedreven door een krachtcentrale die geheel emissievrij is. En de zorg voor het milieu eindigt daar niet. De schaars aangebrachte koetswerkpanelen zijn vervaardigd uit een natuurlijke vezel die herbruikbaar is. Eind deze maand is het model in levende lijve te bewonderen. Hoop op serieproductie is er niet.