Lek(ker): Aston Martin One-77

Door: BV

Alle zevenzeventig stuks van de One-77, Aston Martins op stapel staande superbolide, zijn al de deur uit. Maar op enkele plaagbeelden na, heeft het Britse sportwagenmerk nog geen foto's van het model onthuld. Deze beelden zijn intussen op het web opgedoken en wellicht volgt er binnenkort een complete set.

We overlopen graag nog even wat we al over de One-77 weten. De tweezitter krijgt een koolstofvezel structuur die met aluminium panelen aangekleed wordt. Z'n totaalgewicht zal daardoor niet meer dan anderhalve ton bedragen. Onder de kap komt een atmosferische 7,3l V12 die minstens 710pk en 750Nm trekkracht sterk wordt. Al dat geweld wordt door een elektrohydraulisch bediende zesbak naar de achtertrein versluisd. Aston hing aan de bolide een prijskaartje van één miljoen Pond.