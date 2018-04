Chevrolet GPiX is SUV op Corsa-basis

Door: BV

Op het 25ste Autosalon van Sao Paolo heeft Chevrolet een nieuwe mini-SUV voorgesteld. Die luistert naar de naam GPiX en wordt gedragen door het onderstel van de volgende Opel Corsa. Het is nog een voorproefje maar het dapper ogende kleintje leunt al dicht bij een productiemodel aan. De technologie (het Corsa-platform) en misschien ook enkele stijlkenmerken zullen overgedragen worden op het model dat de huidige Aveo naar de verdoemhoek zal verwijzen.

Deze hoog op poten staande tweedeursversie is volgens GM aangepast aan het veeleisende wegennet van landen in volle ontwikkeling (lees: die extra bodemvrijheid is nodig omdat de wegen zo slecht zijn). Het interieur bestaat alleen in een computergegenereerde vorm, maar het bedrijf belooft een functionele zitruimte voor vier volwassenen en een volledig neerklapbare achterbank. Wordt vervolgd...