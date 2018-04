Opfrisser Toyota Aygo

Door: BV

Na de Citroën C1 en de Peugeot 107 is nu ook de Toyota Aygo opgefrist. En de Japanners kiezen ervoor nagenoeg dezelfde onderdelen onder handen te nemen als de Franse ouders van deze drieling. Dat betekent dat de Toyota nieuw smoelwerk heeft, andere wieldoppen en kan profiteren van enkele frisse koetswerktinten. Ditmaal worden ook de achterlichtunits een beetje bijgewerkt. Aan de binnenzijde moet je het stellen met een nieuw onderste deel voor de middenconsole (identiek aan dat van de Peugeot of Citroën), een verbeterde hoedenplank (om de koffer makkelijker toegankelijk te maken) en nieuwe stoffen en bekledingsopties. Daarbij hoort ook een extra uitrustingsniveau dat luxueuzer is dan voorheen.

Onder de kap geniet de 1.0i met 68pk van Toyota origine van enkele updates die hem efficiënter maken. Daardoor neemt hij genoegen met 4,5l/100km (één deciliter minder dan momenteel het geval is) en laat hij een CO2-afgifte van 106gr/km optekenen. Ook hier is de 1.4l diesel van PSA-origine verkrijgbaar. Goed voor 55pk en een CO2-uitstoot van 109gr/km.