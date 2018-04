Aston Martin One-77 wordt breed en kort

Door: BV

De informatie over Aston Martin's One-77, een supersportwagen met een prijskaartje van één miljoen Britse Ponden, wordt deskundig de wereld in gedruppeld. Potentiële kandidaten hoeven zich inmiddels niet meer aan te melden, alle 77 stuks zijn al lang de deur uit.

Van de One-77 wisten we al dat hij een koolstofvezel structuur zal combineren met aluminium panelen voor een grote lichtvoetigheid en een leeggewicht van amper anderhalve ton. Onder de kap komt een enorme zevenliter V12 die, geheel atmosferisch, 710 paarden en 750Nm trekkracht zal leveren. Een hydraulisch bediende zesbak gids alle geweld naar de aangedreven achterwielen. Wat dat van prestaties oplevert, weten we nog niet. Aston Martin wil intussen wel kwijt dat het weinig waarschijnlijk is dat de One-77 een topsnelheid van minder dan 320km/u heeft. Maar de (goedkopere) Bugatti Veyron het vuur aan de schenen liggen, hoort niet tot de ambitie van deze superbolide. Voor het eerst heeft het Britse nichemerk de afmetingen vrijgegeven. De One-77 wordt met een lengte van 4,58cm niet eens zo lang als een DB9, maar de breedte zal niet minder dan 1,99m bedragen, terwijl het product met 1,22m de laagste der Astons wordt.