Diesel in Porsche Cayenne

Door: BV

Het zat eraan te komen; Porsche gaat nu definitief aan de diesel. In februari verschijnt deze 3.0 V6 dieselversie in de catalogus van het merk uit Stuttgart en dan is de eerste Porsche diesel een feit.

Het blok is afkomstig van Audi, waar Porsche tegenwoordig de plak zwaait. De centrale zal tussen de voorwielen van de Cayenne goed zijn voor 240pk en 550Nm trekkracht. Hoe snel dat de Cayenne maakt, wil Porsche nog niet kwijt. Z'n verbruik wordt wel opgegeven. De gemengde Europese cyclus wordt op 9,3l/100km geraamd. Dat komt overeen met een CO2-emissie van 233gr/km. Het dieselminnende Europa wordt eerst bediend, pas daarna komen andere markten aan de beurt. Porsche zal de slaagkansen van het product markt per markt evalueren.