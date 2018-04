Eerste beelden vijfdeurs Mazda 3

Door: BV

Volgende week onthult Mazda in de vijfdeursversie van de nieuwe Mazda 3 op het Autosalon van Bologna. Tot die tijd krijgen we deze beelden en wat eerste summiere info als opwarmer. De vierdeurs van deze modelgeneratie werd deze maand voorgesteld in Los Angeles.

Mazda wil vandaag al kwijt dat het een nieuwe dieselcentrale in de 3 introduceert. Het gaat om de 2.2l common-rail viercilinder die ook net tussen de voorwielen van de 6 gelepeld is. Het blok zal 185pk leveren, voldoet aan de Euro 5 emissienorm en springt zuiniger met benzine (en CO2) om dan de 2-liter van de huidige generatie.