Bologna Motor Show 2008

Door: REDACTIE

In het Italiaanse Bologna heeft van 5 tot 14 december het 'Internationale autosalon' plaats. Hoewel er haast niemand een andere taal spreekt dan Italiaans, wordt het internationale karakter toch hard gemaakt met enkele niet geringe wereldpremières zoals de Mazda 3 hatchback en de VW Golf Plus. Daarnaast hebben de Italianen geen moeite met wat overdrijven en afficheren 107 premières, waarvan 8 wereld- en 11 Europese premières. Brussel kan er nog wat van leren...

Onder de geclaimde 'wereldpremières' valt aldus de organisatie de Citroën C1. Als Europese première schitteren de gefacelifte Porsche Boxster & Cayenne op de affiche, maar ook de Lamborghini Gallardo LP 560-4 Spyder, die de al in Parijs getoonde 'Estoque' flankeerde. Chevrolet bracht de Cruze WTCC 2009 mee naar Bologna. Bij Citroën ging de meeste aandacht naar de C3 Picasso, die er in diverse aantrekkelijke kleur- en aankledingvarianten stond te verleiden. Verder stonden ook de 'Hypnos' en 'C3 Picasso Pure' concept cars in de spots. Bij Ford was de nieuwe Ka de blikvanger, die in een aantal 'individual'-getunede versies zijn opwachting maakte. Hyundai lichtte het doek van de i20, waarvan meteen ook een 'i20 Blue Eco'-versie debuteerde. Nissan stelde de Pixo concept car centraal, maar de meeste bezoekers hadden vooral oog voor de 370Z. Opel toonde een zeer veelbelovende Meriva prototype naast een Zafira Turbo die zich met methaan wil voeden. Bij Peugeot was de 308 CC al talrijk aanwezig, maar voor de prijzen is het wachten tot de commerciële lancering in de lente. Een hertekende RAV4 vormde de blikvanger bij Toyota, naast de nieuwe Avensis en de facelift van de Aygo.

De 33e editie van dit salon dat vroeger moest opboksen tegen dat van Turijn - het Fiat-bastion voor wie dat niet zou weten - laat ongegeneerd de passie spreken voor auto's. Hier domineert het 'rood' van Ferrari, Abarth & Co nog altijd 'groen', wat o.a. tot uiting komt op de verschillende 'tracks' buiten: 90.000 m² racepiste, 4x4 demoparcours, handling-circuit, enz. En natuurlijk was er veel vrouwelijk schoon te bewonderen, hééél vééél!