Fiat 500 Cabrio in mei bij de dealers

Fiat maakt er al lang geen geheim meer van dat het een dakloze versie van de 500 ontwikkeld. Van het model zijn heden alleen impressies te vinden, maar in maart debuteert het gescalpeerde kleintje op het Autosalon van Genève. En wat meer is, twee maanden later staat het model bij de Belgische dealer te pronken. Perfect op het tijd voor het nieuwe cabrioseizoen.

Op het internet circuleren een hoop suggesties van hoe zo'n dakloze telg eruit komt te zien. Wat we met zekerheid weten is dat Fiat kiest voor een stoffen dak. Er is eenvoudigweg onvoldoende ruimte voor een metalen dakconstructie. Nagenoeg alle impressies gaan (zoals hier afgebeeld) uit van een conventionele cabrioconstructie, met inbegrip van het amputeren van de dakbogen en C-stijl. Volgens onze informatie opteerde Fiat echter voor een constructie die de structuur grotendeels ongemoeid laat, met behoudt van de dakbogen en stijlen. Zoals de Citroën C3 Pluriel, de originele Fiat 500 Cabrio of destijds de Citroën 2PK. Die oplossing toont meer respect voor het 500-erfgoed, is minder complex en -bijgevolg- een stuk goedkoper.