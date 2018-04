Opel Antara nu met voorwielaandrijving

Door: BV

Opel breidt het aanbod van z'n Antara uit met een versie die zich enkel aan de voorwielen door het verkeer sleept. Tot op heden was elke Antara voorzien van permantente vierwielaandrijving. Opel wil op die manier actieve klanten aanspreken die vooral de look en de zitpositie van een SUV verkiezen, maar daarom geen nood hebben aan verbeterde rij- en terreineigenschappen. Het gros van de concurrenten, waaronder de technisch identieke Chevrolet Captiva, zijn reeds met voorwielaandrijving verkrijgbaar.

De tweewielaangedreven Antara krijgt de 127pk sterke 2.0 CDTI common-rail dieselmotor of de in ons land nauwelijks verkoopbare 2.4l benzinemotor met (amper) 140pk onder de kap. De besparing is aanzienlijk. De tweewielaangedreven versies kosten telkens zo'n € 2.000 minder dan hun evenknie met vierwielaandrijving. Daardoor gaat de instapprijs van de Antara Essentia 4x2 met dieselmotor naar € 26.495.

De diesel neemt genoegen met 7,4l/100km en sprint in 11,5 tellen naar 100km/u. De 2.4 benzine is één tiende langzamer en vraagt elke 100km 9,3l benzine.