Chevrolet zal verlies maken aan Volt

Door: BV

De autoconstructeurs vragen de overheden wereldwijd om steun voor de ontwikkeling van groene technologiën. Een geheel of gedeeltelijk (hybride) elektrische auto ontwikkelen kost immers handenvol geld. Dat blijkt nog eens uit het plan dat General Motors afgelopen weekend aan het congress voorlegde. Zo verwacht General Motors dat de ontwikkeling van de Chevrolet Volt, die eigenlijk al op het Autosalon van Parijs aan het publiek is voorgesteld maar de komende twee jaar nog niet in productie gaat, nog eens 750 miljoen dollar zal kosten. En alsof dat niet genoeg is, zal GM de eerste jaren elke Volt met verlies verkopen omwille van de hoge productiekost van de batterij. Ten vroegste in 2016 zal het model de eerste cijfers in zwarte inkt schrijven.