Mercedes SLR McLaren Stirling Moss

Door: BV

Mercedes wil zwaar uitpakken op het Autosalon van Detroit. Het merk zal er de McLaren SLR Stirling Moss onthullen; een bijzonder agressief en gedurfd gelijnde afgeleide van de SLR McLaren die onder de naam van de legendarische Britse piloot in een oplage van 75 stuks gebouwd zal worden. Kostprijs; € 750.000.

Het geheel in carbon opgetrokken koetswerk heeft de 5,5l V8, gekoppeld aan een vijfbak, aan boord. Die is nog steeds goed voor 650pk, n et als in de SLR 722. De creatie sprint naar 100 in 3,5 tellen en haalt een top van 347km, ondanks het ontbreken van een dak of een windscherm. Het model behoudt z'n naar boven openzwaaiende deuren en heeft eveneens een luchtrem. Als het weer zich tegen de auto keert, kan het passagierscompartiment afgedekt worden.