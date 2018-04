Land Rover schrapt G4 Challenge 2009

Door: BV

Een avonturenrit over vier continenten met kajakken, klimmen, mountainbike en een meer dan stevige portie 4x4, dat is de G4 Challenge. Maar uiteraard kost zo'n stunt handenvol geld. En door de economische crisis is dat er niet meer. Land Rover heeft de G4 Challenge 2009, waarvoor de kwalificaties nochtans al achter de rug waren, dan ook van de kalender geschrapt. Het merk heeft de budgetten nodig voor de introductie van nieuwe modellen. "Dat krijgt uiteraard voorrang", klinkt het bij de terreinwagenspecialist.