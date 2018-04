Opfrisser Fiat Sedici in de maak

Door: BV

Fiat gaat z'n Sedici, die u misschien ook kent als Suzuki SX4, nog eens onder handen nemen. De bedoeling is ongetwijfeld de verkopen van het model een extra impuls te geven. Het geheel volgt de vastgelegde facelift-regels, zo blijkt uit deze spionagebeelden. Bereidt u voor op aangepaste lichtblokken, een andere grille, gewijzigde bumperschilden, nieuwe velgen en aangepast kleurtjes.

Aan de binnenzijde heeft Fiat extra registers opengetrokken. Niet alleen zijn de stofjes en kleuren aangepast -een facelift is niet compleet zonder. Ditmaal is ook de middenconsole en het instrumentarium onder handen genomen. Of er onder de kap wat wijzigt, weten we pas wanneer Fiat met officiële informatie over de brug komt.