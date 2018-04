Lek voor nieuwe Mercedes E-Klasse

Door: BV

Over enkele dagen presenteert Mercedes z'n nieuwe E-Klasse, maar het web is de constructeur voor. Deze gescande foto's uit de folder van de nieuwe telg zijn inmiddels opgedoken. En er horen zelfs enkele technische gegevens bij. Zo kunnen we u nu al zeggen dat de E nog maar eens 4cm groeit en z'n wielen 2cm verder uit elkaar plaatst.

Bij de motoren zijn het niet de topversies die verrassen, maar valt het grootste nieuws bij de instappers te rapen. We noteren de E200 CGI ( een 1.8 kompressormotor met 184pk) en de E 200 CDI met 136pk, omdat die beiden onder het label BlueEfficiency vallen. Zuinig en CO2-vriendelijk dus.

Bij de benzines omvat het lanceringsaanbod eveneens een E 250 met 204pk, E 350 met 292pk en E 500 met 388pk. Dieselen kan met 170pk (E 200 CDI), 204pk (E 250 CDI) of E 350 CDI (een V6 met 231pk).