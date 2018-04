VW BlueSport Concept in Detroit

Door: BV

Volkswagen heeft op de Detroit Motorshow z'n BlueSport Concept onthuld. Dat is de spirituele opvolger van de EcoRacer, een studiemodel voor een kleine sportieveling, door VW onthuld op het Autosalon van Tokyo in 2005. De filosofie is vergelijkbaar, maar deze tweezitter leunt al dichter bij een productiemodel aan. Het ligt voor de hand dat niet alleen VW, maar ook Audi plannen hebben met dit showexemplaar...

De tweezitter wordt aangedreven door een centraal gemonteerde common-rail turbodiesel met 180pk. Daarvoor is plaats voor twee inzittenden. De centrale wordt gekoppeld aan een DSG-automaat met dubbele koppeling en zes versnellingen. Dankzij een lichtgewicht constructie (hier is geen ruimte voor een metalen klapdak, het model heeft een gewone stoffen afdekkap die voor de gelegenheid is uitgevoerd in een contrasterende oranje tint), zijn de prestaties best indrukwekkend. De BlueSport stuwt zich met de achterwielen (!!) naar 100km/u in 6,6 tellen en is tot een top van 226km/u in staat.

Minstens even belangrijk is dat je de gemengde cyclus kan afhaspelen met slechts 4,3l diesel. Dat is onder meer te danken aan de recuperatie van remenergie (om de boordelektronica aan te drijven) en start/stop-technologie.