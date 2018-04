Student droomt nieuwe Alpine

Door: BV

Alpine, Renaults sportwagendochter, heeft sinds het in 1996 de productie van z'n sportwagen stopzette niets meer van zich laten horen. En je komt de creaties van het merk ook niet vaak in het wild tegen. Er gaan geruchten dat de Fransen ten vroegste in 2010 met een nieuw model op de markt komen, maar concrete informatie blijft achterwege.

De Braziliaanse designstudent Marcello Felipe Maggioni is het wachten beu en creëerde zelf een opvolger. Z'n droom heeft een centraal geplaatste motor -een voor straatgebruik gehomologeerde variant van de 2,4l V8 die Renault in z'n F1-bolide gebruikt-, biedt plaats voor twee en het lijnenspel eert de Alpine-traditie. Onrealistisch, niet? Renault?