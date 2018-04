Bentley naar Genève op ethanol

Door: BV

Bentley werkt aan een groener imago, maar omdat je de modellen van het luxemerk nu niet bepaald als zuinig kan verslijten, kijkt het naar andere mogelijkheden. Wat je door de cilinders jaagt, milieuvriendelijker maken bijvoorbeeld. En dat kan met E85 bio-ethanol, wat in principe CO2-neutraal is. De Britten rijden in de tentoonstellingshallen van de Zwitserse PALEXPO dan ook een Continental op bio-ethanol binnen.

Die krijgt, zoals op deze eerste plaagfoto te zien is, meteen een wat agressiever uiterlijk, met een donkere grilles en luchtdoorstroomopeningen op de motorkap. Wellicht omdat de bio-ethanolversie behoorlijk potent zal zijn. Het hogere octaangetal van E85 levert immers meer pk's op. Wordt vervolgd...