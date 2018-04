BMW Z10 wordt groene rakker

Door: BV

Vorig jaar pakte BMW uit met de indrukwekkende M1 Hommage, waarvoor de inspiratie bij de M1 supersportwagen werd gevonden. BMW leek eindelijk weer z'n zinnen te hebben gezet op een nieuwe supersportwagen. Almaar strenger wordende uitstootnormen schoten evenwel al snel gaten in het verhaal. Maar BMW zou nu toch werken aan een bolide waarvoor de M1 het uitgangspunt is. Aan het concept is evenwel gesleuteld. Het model dat na de Z1 en Z8 wellicht de benaming Z10 ED (van Efficient Dynamics) krijgt, moet BMW als pionier in groene technologie op de kaart zetten.

BMW rept zelf nog met geen woord over het project, maar er is al wat informatie gelekt. Om zuinig en CO2-efficiënt te zijn, moet BMW kiezen voor een lichtgewicht constructie. Een aluminium chassis met koolstofvezel koetswerkpanelen bijvoorbeeld. En een relatief compacte motor, reken op een dubbel geblazen zespitter met minstens 400pk. Die zal ongetwijfeld worden bijgestaan door een elektromotor met een lithium-ion batterijenset. Ondanks het gewicht van die laatste componenten streven de Duitsers naar een gewicht van hooguit 1,4 ton. We rekenen ook op een start/stop functie, recuperatie van remenergie en we vermoeden dat BMW zelfs stroom zal genereren uit de warmte van de uitlaatlijn. Wordt vervolgd...