Mazda 3 MPS

Door: BV

Mazda zal op het Autosalon van Genève uitpakken met extra versies van z'n nieuwe 3, die eind vorig jaar op het Autosalon van Bologna in première ging. De modelreeks wordt meer milieuvriendelijk én sneller, al lukt dat niet met één enkel model.

De groene telg is de Mazda i-stop. Die heeft de tweeliter dieselcentrale aan boord, maar krijgt een start/stop-functie toegewezen. Uiteraard heeft die het meeste effect in de stad, waar vaak gestopt moet worden. Daar daalt het verbruik van het model met 12%.

Aan de andere kant van het gamma worden we op de 3 MPS getrakteerd. Dat is de sportieve vaandeldrager uit het 3-aanbod. Die krijgt een gespierde uitstraling en een 2.3l turbo benzinemotor, maar over vermogen en prestaties wordt nog niet gerept. Mazda wil wel kwijt dat de MPS van de nieuwste generatie zuiniger wordt dan z'n voorganger en zal voldoen aan de Euro V-norm. We zijn gerustgesteld...