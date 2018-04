Hybride VW Touareg is klaar

Door: BV

Volkswagen heeft de eerste details van de hybride Touareg vrijgegeven. Die krijgt een 333pk sterke V6 met compressor onder de kap en wordt bijgestaan door een 51pk sterke elektromotor die door nikkel-metaalhydridebatterij wordt gevoed. De motor kennen we uit de nieuwe S4 en A6 en de hybride-combinatie zullen we binnenkort wellicht ook in de Porsche Panamera vinden. De tranmissie is voor rekening van een nieuwe automaat met 8 versnellingen.

Met een piekvermogen van 374pk en een maximale trekkracht van 550Nm is de hybride terreinwagen ondanks het gewicht van de batterijenset nog steeds in staat tot 100km/u te spurten in 6,9 tellen. Belangrijker is dat de elektromotor bij lage snelheden (tot 50km/u) in staat is de Touareg over korte afstand autonoom aan te drijven. Dan rijdt het model geheel emissievrij.