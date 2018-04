Lexus IS bijgeschaafd

Door: BV

In september hadden we reeds de eerste info over de gefacelifte IS. Die is vanaf heden bij de dealer te vinden. We fietsen daarom nog even door de voornaamste aanpassingen.

De IS gaat vlot over de toonbank en Lexus heeft dus voor subtiele uiterlijke aanpassingen gekozen. Het radiatorrooster en de voorbumper, luchtinlaat en mistlichten werden hertekend. En omdat het bumperschild vooraan wat dikker werd, is de totale lengte van de auto een centimeter toegenomen, tot 4.59m. Aan de zijkent zijn de richtingaanwijzers geïntegreerd in nog maar eens grotere buitenspiegels die elektrisch inklapbaar zijn. Achteraan werd de binnenstructuur en verlichtingsmethode van de achterlichten gewijzigd. De IS 250 heeft ook nog eens recht op een herwerkte achterbumper en diffuser. Het lichtmetaal (met een diamter van 17 en 18 duim) is nieuw en hetzelfde geldt voor twee van de tien koetswerktinten.

Aan de binnenzijde noteren we nieuwe bekledingen. En dat geldt voor alle delen van het interieur; boordplank, zetels, deurpanelen en sierlijsten. De middenconsole werd herwerkt en visueel verlaagd, heeft een vereenvoudigde lay-out en modernere schakelaars.

Onderhuids veranderde Lexus heel wat. Zo werd de ophanging, stuurinrichting en reminstallatie van de verschillende versies verbeterd. De automatische transmissie van de IS 250 beschikt nu ook over schakellepels aan het stuurwiel en de dieselversies (deIS 220d en IS 220d Sport) kregen een nieuwe eindoverbrengingsverhouding. Die zorgen voor een gevoelige reductie van de CO2-emissies. De IS 220d zakt met 12% van 168 tot 148gr/km en de variant met het optionele Sport Pack gaat 8% CO2-vriendelijker door het leven, met een emissie van 179 in plaats van 195gr/km. Op de IS 250 is het pre-crash-veiligheidssysteem (niet leverbaar op de dieselversies) nog verder verbeterd. De diesel is er vanaf € 32.935. De IS 250 kost € 37.755.