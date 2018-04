Anteros: Corvette with a twist

Door: BV

De motor van de Corvette wordt al decennia door kleine nicheconstructeurs gebruikt om er veelal exotische auto's mee aan te drijven, maar er zijn ook nogal wat bedrijfjes die zich graag op een ganse Corvette baseren. De Anteros van n2a-motors (van No Two Alike ) is zo'n opnieuw aangeklede Amerikaanse sportwagen. Aan het chassis en het onderstel van de donor-Vette wordt immers niet geraakt. Dat hebben de klanten die zo'n 150.000 dollar zullen neertellen voor deze creatie het liefst, want de 160.000km-garantie die GM geeft op die aandrijflijn blijft zo intact.

De Anteros, die we vorig jaar op de SEMA Autoshow in Las Vegas voor het eerst te zien kregen, is nu klaar voor productie. De prijs koopt je een fonkelnieuw koetswerk en een helemaal met de hand en naar je wensen aangekleed interieur waar een berg koeiehuiden in kruipen. Het koetswerk is in carbon, de wielen bestaan uit drie stukken aluminium en er is een specifieke uitlaatlijn. De hele ombouw vraagt 800 werkuren. De LS3 V8 levert dan nog steeds 430pk, maar wie écht wil kan ook daar een update voor krijgen. Of je het model in Europa op de weg krijgt, is een open vraag. Plannen voor export hebben de Amerikanen niet.