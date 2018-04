JCW legt bom in Mini Cabrio

Door: BV

De performance-afdeling van Mini, John Cooper Works, heeft zich vergrepen aan de fonkelnieuwe Cabrio van het merk. De belangrijkste aanpassing is het opgewaardeerde vermogen van de kleine -normaliter 175pk sterke- 1.6l turbo viercilinder benzinemotor. Maar het blijft er uiteraard niet bij. Een JWC-Mini heeft natuurlijk recht op extra opsmuk in de vorm van stripings, logo's, uitlaten, agressiever ogende bumperschilden en een sportophanging.

Aan de binnenzijde vertaalt het werk van JCW zich in specifieke sportzetels, andere vloermatten, sierlijsten in zwarte pianolak en een stuurwiel dat voor een optimale grip met Alcantara is overtrokken. En omdat je in dit digitale tijdperk mee moet kunnen, ontwaren we ook een sport-knop. Die zorgt voor een aangepast motorsturingsprogramma (dat wat genereuzer is met trekkracht), een andere gaspedaalrespons en een directere instelling voor de stuurbekrachtiging. En het klokje dat meet hoeveel uur je met het dak open hebt gereden, is uiteraard gebleven.

De herwerkte turbocentrale van het model levert 211pk en 280 in plaats van 260Nm trekkracht. Voldoende voor een sprint in 6,9 tellen en een top van 235km/u. Om al dat geweld enkel bij de voorwielen op het asfalt over te brengen, grijpt nu ook Mini naar een elektronisch differentieel - dat via werkt via de sensoren van het ABS-systeem en ingrijpt via de remschijven.