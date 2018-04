Corvette heeft weer Stingray

Door: BV

De Stingray is één van de meest iconische Corvettes uit de geschiedenis van de sportwagen. En dat is niet in het minst te danken aan op de platvis met lange staart geïnspireerde vormgeving die het origineel -althans in z'n eerste versie- zelfs een gedeelde achterruit opleverde. Corvette heeft dat gedachtengoed voor het Autosalon van Chicago even opnieuw geïnterpreteerd. Het stelt er deze concept car voor, met Stingray als benaming en compleet met achterruit in twee delen.

De Stingray is niet meer dan een stijloefening, maar het levert GM alvast een filmrol op. Deze creatie, en nog vier Chevrolets, zal te zien zijn in de nieuwe Dreamworks-prent "Revenge of the Fallen" uit de Transformers-reeks. Die komt na de zomer in de zalen.