Porsche Panamera: het interieur

Door: BV

Porsche heeft ons eerder al op een hoop foto's en gegevens van z'n nieuwe vierdeurs getrakteerd, maar aan de binnenkant hebben we de Panamera nog niet eerder te zien gekregen.

Vanzelfsprekend krijgt de nieuweling een boordplank waarin het instrumentarium is opgemaakt uit overlappende ronde klokken om een centrale toerenteller. Dat is immers kenmerkend voor alle Porsche's. De middentunnel loopt door tot aan de rugleuning van de achterbank. In de Panamera kan je dus slechts 4 personen schikken. En heel wat bagage. De standaardversies zijn goed voor een laadcapaciteit van 445l, alleen de Turbo heeft twee emmertjes minder capaciteit al passen er nog steeds twee sets golfclubs in. Wil je meer laden dan zijn de twee individuele achterste zetels neerklapbaar. Dan groeit de capaciteit tot maximaal 1.250l.