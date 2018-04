Audi A4 als Allroad

Door: BV

Het wordt stilaan druk in het segment van de opgehoogde breaks. Enkele dagen geleden gaf Saab de eerste officiële informatie vrij over de 9-3X die op het Salon van Genève debuteert en in de herfst bij de dealers staat, en nu is Audi er met een kleine broer voor de A6 Allroad. De A4 krijgt immers dezelfde behandeling als het grotere model. Dat wil zeggen dat de break zich een stoere look aanmeet en beter tegen kleine beschadingen wordt gewapend.

Verrassingen zitten er in het recept niet. De A4 Allroad dankt z'n rigidere uitstraling aan een nieuwe grille, hertekende bumperschilden die in een contrasterende kleur worden gespoten, wielkastverbreders en beschermlijsten onderaan de koets. Om de gevolgen van contact met de ondergrond te beperken monteert Audi voor- en achteraan een metalen beschermplaat onder de bumper. De ophanging wordt aangepast. Niet met een verstelbaar luchtsysteem zoals de A6 Allroad, maar met een fiks verhoogde bodemvrijheid. Met 18cm kan je al wat beginnen.

Onder de kap komen de gekende motoren. Benzinerijders stippen de 2.0 TFSI met 211pk aan. Dieselrijders krijgen van meet af aan de keuze; een 2.0 TDI met 170pk of een 3.0 V6 TDI met 240 paarden. De aandrijflijn omvat een handbediende zesbak of een DSG-automaat met zeven verhoudingen. En natuurlijk permanente vierwielaandrijving.