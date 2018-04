Skoda Superb gaat groen

Door: BV

Skoda heeft een extra milieuvriendelijke versie van de Superb bedacht. De VAB- gezinswagen van het jaar is binnenkort ook als Greenline verkrijgbaar. Die wordt aangedreven door een 105pk sterke 1.9 TDI met pompverstuivers.

De aanpassingen kennen we inmiddels al uit het hoofd. Het recept is immers identiek aan dat van de EcoFlex, Bluetec, Bluemotion, Ecomotive... versies van de concurrenten. De Superb krijgt, onder meer dankzij een miniscuul vleugeltje en herwerkte luchtdoorstroomopeningen, een lagere luchtweerstand. De banden zijn van een type dat minder rolweerstand oplevert en natuurlijk worden ook de versnellingsbakverhoudingen aangepast. Die zijn een stuk langer. Door nog eens met een kam door de uitrusting te gaan worden bovendien nog een paar kilo's gewonnen. Alles bij elkaar stoot de Superb Greenline daardoor slechts 136 gram CO2 per kilometer uit.