Nieuwe Kia Sorento op komst

Door: BV

Kia heeft een nieuwe generatie van de Sorento klaar. Die zal in april debuteren op het Seoul Motor Show en deze eerste foto dient alvast als opwarmer.

Het model ondergaat een ware metamorfose. De Sorento zoals we die nu kennen is immers een terreinwagen volgens klassiek recept. Dat wil zeggen dat het model beschikt over een ladderonderstel, een inschakelbare vierwielaandrijving en een achterophanging met starre as. Een bijzonder rigide constructie, die verantwoordelijk is voor de eerbiedwaardige terreineigenschappen van het model en het hoge toegelaten sleepgewicht, maar die het weggedrag hypothekeerd.

De nieuwe Sorento krijgt een zelfdragend koetswerk met geïntegreerd chassis, zoals een personenwagen of een moderne SUV. Die structuur moet betere rij-eigenschappen, meer comfort en een hoger veiligheidsniveau opleveren. Onder de kap komt onder meer een opgewaardeerde 2,2l dieselcentrale die zo goed als 200pk zal opwekken. Die wordt gekoppeld aan een fonkelnieuwe zestrapsautomaat. Beiden worden overigens ook door zustermerk Hyundai geadopteerd. Details over de aandrijflijn geeft Kia niet, maar we mikken op een geheel onafhankelijk ophanging en permantente vierwielaandrijving. Wellicht sneuvelt de reductieverhouding.