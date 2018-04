Knaller: Alfa Romeo Mito GTA

Door: BV

Alfa Romeo neemt een potig kleintje mee naar Geneve. Het merk heeft z'n Mito immers met een GTA-badge bedacht en die lettercombinatie staat bij de Italianen garant voor vuurwerk.

De Mito GTA krijgt een gloednieuwe motor ingelepeld. Dat is de 1750TB (van Turbo Benzina). Een 1742cc geblazen viercilinder die de benzine rechtstreeks in de verbrandingskamers spuit en ook nog eens beschikt over een variabele timing van zowel de in- als de uitlaatkleppen. De centrale levert met de vingers in de neus een vermogen van 200pk en zal z'n weg vinden naar het ganse Alfa-gamma, met uitzondering van de inmiddels pensioensgerechtigde 147. Onder de kap van de Mito GTA wordt het blok evenwel nog krachtiger; het braakt 240pk uit. Dat is een specifiek vermogen van liefst 137 paarden per liter.

Om het weggedrag van het gespierde model te optimaliseren beschikt de concept over een herwerkte ophanging die grotendeels in lichtgewicht aluminium is uitgevoerd. De bodem ligt 2cm dichter bij het asfalt en de koets wordt door actieve, gestuurde dempers onder controle gehouden. Alfa Romeo besteedde flink wat aandacht aan een lager zwaartepunt want het dakpaneel is uitgevoerd in carbon. Hetzelfde geldt voor de spiegelhuizen en de dakvleugel, maar die aanpassingen zijn minstens even esthetisch als functioneel van aard. Net als de hertekende achterbumper met geïntegreerde diffuser en twee centraal geplaatste uitlaten of de voorbumper met ruim bemeten luchtdoorstroomopeningen. Over de prestaties wil Alfa nog niets kwijt. En het zegt ook niet hoe het 240pk efficiënt via de voorwielen op het asfalt wil krijgen, al suggereert de tekst de aanwezigheid van een elektronisch differentieel. Iets waarover ook de John Cooper Works-versie (met 211pk) van de Mini Cooper S beschikt. Om de sportieve sensatie helemaal te optimaliseren belooft Alfa ook nog een stuurinrichting die een pak directer is.

Het interieur werd van de achterbank ontdaan. In plaats daarvan vinden we bij dit studiemodel ruimte om een helm op te bergen. Vooraan zitten twee ergonomische kuipzetels met vierpuntsgordels die aan een geïntegreerde rolkooi zijn bevestigd. Voorts is de inrichting gespekt met specifieke sierlijsten, een hoop aluminium details en een bekleding in zwart alcantara (ook voor het dak).

De productieversie van de Mito GTA verwachten we in september in Frankfurt. Voor het jaareinde staan de eerste exemplaren ook in ons land bij de dealer. Het prijskaartje schatten we in de buurt van € 30.000, maar Alfa heeft er zelf nog niets over te vertellen.